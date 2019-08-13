Бишкек, , 13:54 — REGNUM

Сторонники экс-президента Киргизии, защищавшие Алмазбека Атамбаева во время штурма его дома спецназом, вынуждены самостоятельно залечивать свои ранения. Об этом сообщила правозащитница Рита Карасартова, — пишет «Kaktus.media».

По ее словам, они опасаются, что если обратятся к врачам, то их тут же задержат и поместят в следственный изолятор.

«Их якобы предупредили, что «как только придут раненые со стороны сельских, их сразу водворят в СИЗО», — уточнила правозащитница.

Также информацию о нежелании получивших ранения защитников экс-президента Атамбаева ложиться в больницу, подтвердили медики центра общей врачебной практики села Арашан.

Они отметили, что за медицинской помощью к ним ранее обратились более 20 местных жителей, но все они отказались от госпитализации из-за слухов о возбуждении уголовных дел против пострадавших сторонников Атамбаева.