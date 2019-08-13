Москва, , 13:53 — REGNUM

Работа по созданию конституционного комитета Сирии близка к завершению, заявил 13 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Работа близка к завершению, мы фактически стоим в шаге от финализации работы по созданию Конституционного комитета», — сказал Песков.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что говорить о дате окончания этой работы пока рано.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о создании конституционного комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи 30 января 2018 года. Предполагается, что в состав конституционного комитета войдут 150 членов. 50 человек будут представлены Дамаском, 50 — вооруженной оппозицией, еще 50 предложит посланник ООН.

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