Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:53 — REGNUM

Представитель МИД Шри-Ланки Равинатха Арьясинья призвал Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) принять решение о включении Шри-Ланки в качестве партнера по отраслевому диалогу для укрепления отношений страны с АСЕАН и его странами-членами, сообщает информационное агентство Antara.

Равинатха Арьясинья подчеркнул важность позиции Шри-Ланки для АСЕАН, учитывая, что министр иностранных дел Шри-Ланки недавно принял участие в региональном форуме АСЕАН в Таиланде, а президент Шри-Ланки совершил государственный визит в Камбоджу.

Желание Шри-Ланки присоединиться к ряду стран региона через региональные механизмы впервые проявилось в 1947 году. На различных встречах Шри-Ланка продолжала выражать желание стать частью АСЕАН.

Равинатха Арьясинья добавил, что позиция Шри-Ланки в качестве партнера по отраслевому диалогу обеспечит механизм, необходимый для «увековечения исторических отношений, которые у нас сложились с регионом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Шри-Ланки приняли решение о начале выдачи бесплатных виз туристам из 50 стран.

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