Киев, , 14:02 — REGNUM

Депутат Верховной рады VIII созыва Сергей Высоцкий назвал «комбатантами Российской Федерации» украинских журналистов, работающих на оппозиционных телеканалах NewsOne и 112.ua. Заявление прозвучало 12 августа в эфире телеканала «Прямой».

"Эти каналы, о которых мы говорим (речь шла о NewsOne и 112.ua — ИА REGNUM ), которые работают против Украины — на врага, все журналисты, которые работают там, — они являются комбатантами Российской Федерации. И всё, что с ними можно сделать — подорвать ПТУРом (противотанковой управляемой ракетой — ИА REGNUM ), то есть закрыть», — сказал парламентарий.

Фрагмент передачи со словами депутата опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook журналист телеканала 112.ua Анна Степанец.

«Уважаемые правоохранительные органы, это что вообще?», — прокомментировала она.

Ситуацию также прокомментровал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко:

«Это вражда, за которую предусмотрена уголовная ответственность».

Напомним, Сергей Высоцкий представлял в Раде партию «Народный фронт». На последних выборах он баллотировался под 44-м номером от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», но в парламент не прошёл. Отметим, что телеканал «Прямой» также связывают с бывшим президентом Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственное бюро расследований более двух часов допрашивало Порошенко касательно приобретения данного телеканала.

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