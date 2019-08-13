Киев, 13 августа 2019, 14:02 — REGNUM
Депутат Верховной рады VIII созыва Сергей Высоцкий назвал «комбатантами Российской Федерации» украинских журналистов, работающих на оппозиционных телеканалах NewsOne и 112.ua. Заявление прозвучало 12 августа в эфире телеканала «Прямой».
Фрагмент передачи со словами депутата опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook журналист телеканала 112.ua Анна Степанец.
Ситуацию также прокомментровал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко:
Напомним, Сергей Высоцкий представлял в Раде партию «Народный фронт». На последних выборах он баллотировался под 44-м номером от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», но в парламент не прошёл. Отметим, что телеканал «Прямой» также связывают с бывшим президентом Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственное бюро расследований более двух часов допрашивало Порошенко касательно приобретения данного телеканала.
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