Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:47 — REGNUM

В Новокузнецк съедутся главы моногородов Сибири, Свердловской области, Бурятии, Якутии, Татарии, а также руководители крупных компаний-инвесторов, представители малого и среднего бизнеса, общественных и молодежных организаций. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 15 августа в городе состоится стратегическая сессия «Моногорода 2024: нацпроекты».

Как отметили в администрации региона, на сессии планируется обсудить реализацию нацпроектов в моногородах в рамках новой госпрограммы, представить и проанализировать краткие презентации проектов развития моногородов Кузбасса.

Отметим, что мероприятия с моногородами в формате «круглых столов» и «стратсессий» в Кузбассе проходят с 2009 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Минэкономразвития назвало самые проблемные моногорода России. В чёрный список ведомства попали 11 моногородов. Всего к кризисным были отнесены 99 российских моногородов из 317 поселений с градообразующими предприятиями.

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