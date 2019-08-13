Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на первых теледебатах кандидатов в губернаторы Северной столицы заявил: для того, чтобы изменить к лучшему ситуацию в городе и начать решать накопившиеся проблемы, необходимо не мечтать, а работать в тесном контакте с федеральными структурами.

«Прежде всего, я хочу сказать, что, конечно, можно кому-то и помечтать, а кому-то надо засучить рукава и просто начинать работать», — сказал Беглов в эфире канала «Россия» 13 августа.

По его словам, руководству города необходимо «налаживать коммуникации с федеральным центром, плотно работать на государственных программах, национальных проектах, развивать отношения с министерствами, ведомствами, которые бы включали в свои проекты развитие различных отраслей городского хозяйства».

Беглов добавил, что один из важных вопросов для города — поддержка промышленности, малого и среднего предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Беглов заявил о том, что его команда идет на выборы с программой реальных дел, которую сформировали на основе изучения запросов и пожеланий сотен тысяч петербуржцев.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

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