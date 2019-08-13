Киев, , 13:37 — REGNUM

На случай прекращения российского транзита газа через территорию Украины, у руководства Украины есть «план Б», заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 13 августа в интервью «BBC Украина».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Было бы абсолютно безответственно не иметь плана Б», — добавил он.

Чиновник отметил, что переговоры с Россией по газу продолжатся сразу после формирования нового правительства Украины и назначения министра энергетики.

«Первый СНБО, который созвал президент, касался именно вопросов энергетической безопасности. И сейчас, когда мы разрабатываем стратегию нацбезопасности, основное внимание мы уделяем и вопросам энергетической безопасности», — рассказал он.

Данилюк пообещал, что даже в случае прекращения транзита российского газа Украина выживет. Он отметил, что вопрос стоит не только о выживании, но и о развитии страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил, что в случае прекращения транзита российского газа, Украина сможет покупать в Европе примерно половину необходимого ей газа.

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Напомним, договор о транзите российского газа через территорию Украины завершается в 2020 году.