Москва, , 13:29 — REGNUM

Отказ членов «Единой России» идти на выборы от партии, а избираться в качестве самовыдвиженцев стал поводом для поправок в законодательство о выборах в России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа.

«Такое безответственное поведение «партии власти» ставит ребром вопрос о необходимости установить федеральным законом обязательную норму о том, чтобы не менее 50% мест в региональных законодательных собраниях распределялось по пропорциональной системе, то есть в зависимости от поддержки партийных списков», — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он предлагает отказаться от самовыдвиженцев в Госдуме и нижнюю палату парламента «вновь формировать полностью только по партийным спискам, закрепив обязательную норму регионального представительства».

«Это обязательно нужно сделать, потому что без цивилизованной конкуренции политических партий страна скатится в политический и идеологический хаос. Этого нельзя допустить», — заключил Миронов.

Он возмущен тем, что «Единая Россия» «прячет уши», двигая самовыдвиженцев, рассчитывая и дальше получить большинство в избранном органе.

«Получается, от выборов партия уклоняется, но во власти хочет остаться. Это настоящий обман избирателей!» — указал депутат Госдумы.

Сейчас Госдума избирается по смешанной системе: 225 мандатов распределяются среди кандидатов от победивших партий, еще 225 — принадлежат самовыдвиженцам.