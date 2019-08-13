Берлин, , 13:29 — REGNUM

13 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас опубликовал на своей странице в Twitter запись, приуроченную к 58-й годовщине начала строительства Берлинской стены. Под публикацией разгорелась дискуссия: далеко не все пользователи социальной сети, прокомментировавшие публикацию министра, согласились с тем, что падение стены стало благом. В защиту Мааса выступил официальный аккаунт Социал-демократической партии Германии, к которой принадлежит министр.

«58 лет назад правительство ГДР начало строительство Берлинской стены. 28 лет спустя отважные люди из Восточной Германии разрушили ее. Страдания и смертельные жертвы этих 28 лет должны послужить миру уроком: нам нужны мосты вместо стен». Хайко Маас

«Да ладно, подобная стена вокруг Саксонии не была бы худшим вариантом на сегодняшний день», — прокомментировал пользователь sirspencer82.

«У Берлинской стены с 1961 по 1989 годы погибли 140 человек… Это не должно быть забыто. В 2015—2019 годы произошло 1495 преступлений против жизни (источник — Федеральное управление уголовной полиции), совершенных преступниками с миграционным прошлым. Этого тоже никогда не забудут!» — написал @SirAufziehvogel.

«У Вас дома еще есть стены, или Вы предпочитаете спать под мостом?» — пошутил пользователь @Fluchtursache.

«Будет достаточно одного длинного моста, по которому Вы отправитесь за границу и останетесь там», — заметил @WinfriedTessin.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя 30 лет после объединения Германии немецкое общество остается расколотым. Исследования, социологические опросы и результаты выборов в органы власти показывают большую разницу в политических предпочтениях между жителями западной части Германии и земель бывшей ГДР. В частности, жители востока настроены против миграции и принятия беженцев. Здесь, особенно в Саксонии, сильна поддержка правой партии «Альтернатива для Германии».

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