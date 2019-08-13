Москва, , 13:27 — REGNUM

Обсуждение вопроса о возможности переноса выборов в Московскую городскую думу — прерогатива Центральной избирательной комиссии, в Кремле об этом ничего не известно. Об этом 13 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне не известно о том, чтобы этот вопрос рассматривался, — сказал представитель Кремля. — Все-таки это вопрос Центральной избирательной комиссии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что невозможно просто так взять и перенести назначенные на 8 сентября 2019 года выборы депутатов в Московскую городскую думу. По её словам, для такого решения должны быть серьёзные основания.

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