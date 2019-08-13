Пхеньян, , 13:46 — REGNUM

Северная Корея приостановила развитие своей ядерной программы в 2017 году, но активизировала разработку обычных видов вооружений. К такому выводу пришли аналитики южнокорейского информационного агентства Yonhap.

За последние две недели КНДР провела пять ракетных запусков, в ходе которых продемонстрировала успешное использование новейших баллистических ракет, схожих с российским «Искандером», а также отечественных ракетных систем залпового огня. Новые образцы вооружения позволяют наносить массированные разрушительные удары по большим площадям, нанося ущерб, сопоставимый с тактическим ядерным оружием. Все это демонстрирует быстрые темпы, с которыми Северная Корея осваивает ракетные технологии, значительно увеличивающие ее боевые возможности даже без использования ядерных зарядов.

Недавние испытания служат напоминанием США и Южной Корее о необходимости идти на уступки в переговорах о денуклеаризации, а также демонстрируют технологический прогресс, несмотря на жёсткие международные санкции, полагают политологи.