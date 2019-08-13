Кострома, , 13:07 — REGNUM

В Костромской области с рабочим визитом побывала делегация города Саньмэнься провинции Хэнань Китайской Народной Республики. Варианты взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами обсуждались на встрече в администрации региона, сообщает пресс-служба областной администрации.

Костромская область развивает сотрудничество с провинциями Хубэй, Чжецзян, Хэнань. Одним из итогов взаимодействия стала реализация на территории региона проектов с участием капитала из КНР по организации деревообрабатывающих производств.

В Шарье китайские партнеры инвестировали 100 миллионов рублей в создание такого предприятия. Предполагается, что на производстве будет занято около 100 человек. Также обсуждается проект с вложениями в 30 миллионов рублей. По мнению СМИ, вероятно речь идет о возможном строительстве завод по производству обуви.

По итогам 2018 года объем внешнеторгового оборота Костромской области с Китаем составил 34,6 млн долларов США. Основные экспортные поставки из региона приходятся на фанеру, Китай импортирует машины, оборудование, одежду, обувь, продукцию химической промышленности.