Нью-Дели, , 13:16 — REGNUM

Губернатор индийского штата Джамму и Кашмир Сатья Пал Малик заявил, что индийской оппозиции следует стыдиться своих сомнений относительно ликвидации привилегий Кашмира. Об этом 12 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Сатья Пал Малик, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что подозрения оппозиции по поводу нарушений прав и свобод человека в Кашмире являются ложными, не подкрепленными фактами слухами. Губернатор штата пообещал прислать самолет за Рахулом Ганди, лидером оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК), чтобы тот смог лично оценить ситуацию в регионе. Сатья Пал Малик также опроверг сообщения о притеснениях мусульман, которые составляют большинство населения Джамму и Кашмира. Губернатор заявил, что усиленные меры безопасности были введены в регионе для борьбы с террористической угрозой, а также для предотвращения массовых беспорядков.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права и широкая внутренняя автономия штата Джамму и Кашмир. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Федеральное правительство Индии направило в кашмирскую долину дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, а также заблокировало доступ местных жителей к средствам телефонной связи и сети Интернет. Отметим, что Индийский национальный конгресс стал единственной влиятельной политической силой, выступившей против ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира.