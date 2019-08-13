Нью-Дели, , 13:53 — REGNUM

Бывший министр финансов Индии и влиятельный лидер оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) Паланиаппан Чидамбарам заявил, что правительство Бхаратия джаната парти (БДП) отменило привилегии Джамму и Кашмира потому, что большинство местного населения исповедует ислам. Об этом 12 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Паланиаппан Чидамбарам, выступая на общественном мероприятии в Ченнаи, штат Тамилнад, подчеркнул, что решение правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди отменить привилегии Кашмира было продиктовано националистической идеологией правящей БДП. По мнению бывшего министра, Бхаратия джаната парти даже и не подумала бы об отмене особого статуса субъекта федерации, если бы большинство населения в нем исповедовало индуизм. Напомним, что БДП традиционно считается партией индусского национализма.

Ранее, 5 августа, министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа. Индийский национальный конгресс стал единственной влиятельной политической силой, выступившей против ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира.