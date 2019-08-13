Нью-Дели, , 13:06 — REGNUM

Генеральный секретарь Коммунистической партии Индии (марксистской), или КПИ (м), Ситарам Йечури обвинил федеральное правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в ограничении свободы передвижения жителей Кашмира. Об этом 12 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В своём аккаунте в Twitter Ситарам Йечури подчеркнул, что силы безопасности штата Джамму и Кашмир превратили местных жителей в «узников собственных домов» даже в столь важный исламский праздник Ид аль-адха, также известный как Курбан-байрам. Лидер индийских коммунистов заявил, что из-за ограничений на въезд в Джамму и Кашмир и блокирования телефонной связи и доступа в интернет он не смог получить каких-либо сведений о своих коллегах по КПИ (м) в Кашмире. Ситарам Йечури также предостерёг правящую Бхаратия джаната парти (БДП), что теперь население других штатов с особыми правами начнет относиться к федеральному правительству с большой настороженностью. Отметим, что большинство штатов с особым статусом расположено на северо-востоке Индии, где сильны сепаратистские настроения.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.