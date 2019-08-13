Киев, , 13:13 — REGNUM

Эксперт в сфере политики и энергетики Юрий Корольчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в авторитарных замашках и введении практики «бизнес-кумовства».

Соответствующее заявление Корольчук сделал 12 августа в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя итоги скандального визита главы государства в Житомирскую область.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне Зеленский со своей командой посетил Олевский район Житомирской области, который неформально называют «Олевской народной янтарной республикой». В регионе идет незаконная добыча янтаря, которая сопровождается массовым уничтожением леса. Президент сообщил, что на Украине теневой рынок янтаря составляет 500 млн долл в год. Зеленский на совещании жестко раскритиковал нынешнее положение дел, потребовав полностью сменить районное руководство МВД и СБУ, добавив, что государство вернет себе контроль за янтарной отраслью. В ходе визита президент представил нового руководителя области.

Эксперт сообщил, что новый председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко является родственником одного из сотрудников компании «Укрнафта», якобы близкого к бизнесмену Игорь Коломойскому.

«Кто такой новый губернатор Житомирской области? Это родственник представителя группы Коломойского, который работает в «Укрнафте». Это кумовство на голом месте. При Ющенко (третий президент Виктор Ющенко — ред.) было кумовство, теперь кумовство на основе бизнеса — бизнес-кумовство… Мы увидим, что окружение президента будет меняться, это будет первым сигналом того, что Зеленский адекватно реагирует на то, что в целом происходит в стране», — добавил Корольчук.

В целом, по его словам, окружение начало использовать Зеленского, в частности, подавая недостоверную информацию.

«А то, что его начинает использовать окружение — это плохо. Это идет с момента, когда он приезжал на Закарпатье и разбирался с таможней, раздавал указания. Это культура президента… Скептически отношусь к такому выступлению Зеленского. Значит, ему подают такую информацию и это плохо», — считает политолог.

Корольчук скептически оценил слова президента о том, что эксперты оценивают нелегальный рынок янтаря на Украине в 500 млн долларов. По его мнению, реальные цифры отличаются на порядок.

«Нужно предоставить конкретные данные. Есть Служба безопасности и другие специальные службы, которые рассчитывают и могут проанализировать сколько и на какую сумму вывезено янтаря. Они подсчитают и скажут, что было вывезено на 50−70 млн долл, а не на 500 млн… Это проблема окружения президента. Зеленский не должен это знать. Он физически не сможет осилить медицинскую, янтарную, налоговую темы», — полагает специалист.