Киев, , 13:03 — REGNUM

Российские граждане, которых на родине преследуют по политическим мотивам, смогут получить гражданство Украины в упрощённом порядке. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

Зеленский распорядился упростить процедуру для иностранцев, которые участвовали в обеспечении безопасности и обороны Украины, а также для граждан России, которые столкнулись с «преследованиями по политическим убеждениям».

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Украинский лидер получил правительству разработать соответствующий законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Зеленский поручил украинскому МИД разработать механизм предоставления гражданства для этнических украинцев из дружественных Киеву стран. Такой шаг стал ответом на решение президента РФ Владимира Путина упростить получение российских паспортов для жителей Донбасса.

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