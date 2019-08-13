Нью-Дели, , 14:04 — REGNUM

Разведывательные ведомства Индии засекли активность в некогда заброшенных террористических лагерях на территории оккупированного Пакистаном Кашмира. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

В ходе беседы с журналистами высокопоставленные сотрудники индийской разведки на условиях анонимности сообщили, что с 5 августа вооруженные силы Пакистана поспособствовали восстановлению более 10 заброшенных баз боевиков в Кашмире на границе с Индией. Ожидается, что террористы попытаются проникнуть на территорию Индии и напасть на важные объекты местной инфраструктуры. Эти сведения подтвердил генерал-лейтенант Канвал Джит Сингх Дхиллон, командующий XV корпусом сухопутных войск Индии, который размещен в Джамму и Кашмире. Канвал Джит Сингх Дхиллон сообщил, что ежедневно десятки террористов пытаются проникнуть из оккупированного Пакистаном Кашмира на индийскую территорию. По словам командующего XV корпусом, все попытки проникновения были успешно отражены.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Пакистан выступил против действий индийского руководства, и 7 августа Национальный комитет безопасности Пакистана принял решение понизить уровень дипломатических и экономических отношений с Индией. Впоследствии МИД Индии заявил, что правовой статус штата Джамму и Кашмир является внутренним делом Индии, вмешательство в которое недопустимо.