Киев, , 12:55 — REGNUM

Украинский политик, бывший губернатор Луганщины и Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что Раде нового созыва точно не нужен парламентский комитет по вопросам Донбасса, поскольку проблематика региона может решаться в рамках действующего «комитета по европейской интеграции».

Соответствующее заявление Москаль сделал 13 августа в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя инициативу создать в Верховной раде специальный комитет по вопросам Донбасса.

«Создание такого комитета также необходимо как мертвецу кадило. У нас уже создано министерство по вопросам оккупированных территорий. Покажите хоть один их результат, кроме того, что два заместителя министра не вылезали из экранов всех телеканалов Украины. Что сделано? Я был перед выборами в Луганской области (имеется ввиду подконтрольная Киеву часть Луганщины — ред.). Там можно снимать фильмы ужасов, больше ничего. Что может сделать комитет? Сесть и поговорить… Просто кому-то нужна должность, так и надо сказать. А для решения проблем Донбасса парламентский комитет не может дать позитива», — уверен Москаль.

Он напомнил, что в Донбассе из-за войны опасно строить какие-либо инфраструктурные объекты, а люди и сейчас массово покидают проблемный регион.

«Для восстановления Донбасса нужны средства. Первое, что нужно — прекращение боевых действий и установление мира. Что с того, что мы там что-то построим? Завтра с той стороны прилетят снаряды и ракеты. И все это… Люди массово покидают Донбасс, вся страна в переселенцах. Это можно решить комитетом?» — задался вопросом Москаль.

В свою очередь, политик предложил Раде создать комитет по вопросам «интеграции Крыма».

«Давайте введем комитет по интеграции Крыма. Мы что уже забыли о Крыме, или Крым — не украинский? Там больше вопросов, и тут комитет мог бы больше сделать», — подытожил Москаль.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа внефракционный депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Сергей Левочкин предложил создать в парламенте комитет, который займется «комплексным решением конфликта в Донбассе».

«Если мы не создадим комитет, который будет заниматься комплексным решением проблем Донецкой и Луганской областей, это будет издевательством над теми людьми, которые пребывают в зоне конфликта, военными и т. д… Мы подготовили свой список комитетов с предметами видения. Такое предложение мы представим в ближайшее время», — сказал Левочкин.

Официальные власти идею оппозиции пока что не прокомментировали, но в ранее озвученных планах «Слуги народа» такого комитета не предусматривалось.