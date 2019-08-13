Найроби, , 12:54 — REGNUM

Правительство Индонезии поощряет участие Африканского союза в индонезийско-африканском диалоге по инфраструктуре, который пройдет на Бали 20−21 августа 2019 года, сообщает информационное агентство Antara.

По этому поводу посол Индонезии в Кении Сохарджоно Састромихардджо встретился со специальным посланником Африканского союза в области инфраструктуры Раилом Амоло Одингой.

На встрече посол сообщил о важности участия африканской региональной организации в индонезийско-африканском диалоге.

Со своей стороны, Раила Амоло Одинга заявил, что участие Африканского союза в мероприятии на Бали соответствует запланированным целям развития Африканского союза и Нового партнерства в интересах развития Африки.

Известно, что в ходе индонезийско-африканского диалога в 2018 году Индонезия и страны Африки подписали соглашения об экономическом сотрудничестве на сумму 586,56 млн долларов США в различных секторах, включая инфраструктуру, финансирование, горнодобывающую промышленность, текстиль, техническое обслуживание воздушных судов, торговлю товарами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в индонезийско-африканском диалоге по развитию инфраструктуры примут участие 700 участников из Индонезии и 53 стран Африканского континента.

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