Додома, , 14:13 — REGNUM

Президент Занзибара и председатель Революционного правительства Али Мохамед Шейн сообщил, что суахили необходимо сделать одним из официальных языков общения на мероприятиях Сообщества развития Юга Африки (САДК).

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», президент отметил, что данная мера укрепит единство и солидарность между странами-членами организации, а также поспособствует развитию торговли и промышленности.

Шейн заявил об этом в городе Дар-эс-Саламе, Танзания, во время закрытия выставки, посвященной неделе индустриализации САДК.

«История демонстрирует нам, что суахили способен объединить танзанийцев, имеющих свои собственные различные племенные языки», — отметил он. Он также добавил:

«Суахили внес большой вклад в движение за освобождение в Африке. Сегодня суахили упрощает общение и способствует развитию торговли в странах-членах САДК и уже в Африканском Союзе, в котором суахили стал официальным языком организации. В связи с этим, необходимо сделать суахили одним из официальных языков САДК», — считает Шейн.

Кроме того, президент Шейн призвал государства-члены САДК развивать промышленность и закупать товары, производимые в странах-членах организации.

Помимо всего прочего, Шейн подчеркнул, что странам необходимо использовать своих специалистов и избегать зависимости от иностранцев, укрепить единство для увеличения потенциала рынков и количества рабочих мест.