Аддис-Абеба, , 15:03 — REGNUM

Министерство иностранных дел Эфиопии заявило, что правительства двух стран — Эфиопии и Эритреи — договорились о возобновлении торговых отношений. Во внешнеполитическом ведомстве страны сообщили, что соглашения готовятся таким образом, чтобы предоставить как Эритрее, так и Эфиопии взаимовыгодную основу для взаимодействия. Кроме этого, сторонам удалось согласовать режим работы пропускных пунктов на общей границе для обеспечения трансграничного грузового сообщения, которое будет действовать в течение шести месяцев. Об этом сообщило эфиопское новостное издание EthioNews.

Граница между Эритреей и Эфиопией была открыта впервые с 1998 года после подписания мирного соглашения в июле 2018 года и после того, как правительство Эфиопии под руководством Абия Ахмеда заявило о запуске политики сближения с Эритреей. Однако в период с декабря 2018 по апрель 2019 года Эритрея прекратила работу своих пограничных контрольно-пропускных пунктов, которые оставались закрытыми до подписания соглашения, несмотря на визит в Эритрею премьера Эфиопии Абия Ахмеда 18−19 июля 2019 года.

Продолжительный период закрытого состояния границы Эфиопии с Эритреей был обусловлен проблемами нелегальной трансграничной торговли и слабых мер безопасности, а не враждебностью по отношению к национальному правительству Эфиопии. Министр информации Эритреи Йемане Гебремескель заявил, что главы обоих государств провели переговоры по широкому кругу вопросов, в первую очередь о дальнейшем углублении динамичного мирного процесса и всестороннего сотрудничества между Эфиопией и Эритреей на основе предыдущих соглашений.

Наиболее вероятный пункт пересечения границы, который будет открыт первым для осуществления регулярных автомобильных грузовых перевозок, находится в городе Буре, который расположен вблизи порта Ассаб в Эритрее и примыкает к эфиопскому штату Афар.