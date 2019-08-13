Лондон, , 12:42 — REGNUM

Великобритания направила в Персидский залив ещё один корабль, который будет выполнять задачи совместно с американскими партнёрами в рамках недавно сформированной коалиции по наблюдению за безопасностью мореходства в этом регионе. Об этом говорится в сообщении ВМФ Соединённого Королевства.

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Уточняется, что фрегат HMS Kent, базировавшийся в Портсмуте, сменит HMS Duncan. В его задачи будет входить обеспечение безопасности в Персидском заливе, включая борьбу с терроризмом и контрабандой, и сопровождение торговых судов в Ормузском проливе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Ормузском проливе власти Ирана задержали британский нефтеналивной танкер Stena Impero. Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана, судно было задержано за нарушение международных правил судоходства.

Позднее глава британского МИД Джереми Хант заявил, что Великобритания может увеличить группировку боевых кораблей у берегов Ирана, если Тегеран не изменит своё поведение. При этом он выразил надежду, что к этой мере прибегать не придётся, поскольку Лондон стремится решить конфликт с Ираном дипломатическим путём.

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