Аддис-Абеба, , 12:45 — REGNUM

Государственный министр иностранных дел Эфиопии Хирут Земене заявила, что благодаря приверженности своей непоколебимой позиции нейтралитета и неприсоединения к сторонам конфликтов во внешних отношениях Эфиопия смогла помочь соседним государствам Африки перенаправить свою внутриполитическую напряженность на позитивные изменения, а не на разрушение системы безопасности на Африканском Роге. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство The Ethiopian Herald.

Государственный министр Земене сообщила, что Эфиопия работает над тем, чтобы в регионе Африканского Рога и акватории Красного моря установился прочный мир и всеобщее благоденствие и процветание. Поэтому все политические разногласия между восточноафриканскими государствами и внутри них должны быть устранены при посредничестве Эфиопии с целью достижения самых позитивных изменений. Министр подчеркнула, что в дополнение к усилиям по поддержанию мира и стабильности в восточноафриканском регионе Эфиопия выступает посредником и работает с партнерами по постконфликтному урегулированию и на территории всего африканского континента. Такие полномочия Эфиопия неизменно получает от Африканского союза и органов ООН.