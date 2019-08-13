Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 12:42 — REGNUM

Представительство правозащитной организации Human Rights Watch в Южной Азии призвало Индию отменить комендантский час в штате Джамму и Кашмир, соответствующее заявление было опубликовано 12 августа на официальном сайте организации.

«Жители Кашмира продолжают жить в состоянии комендантского часа, лидеры протеста под арестом. Интернет и телефонные звонки запрещены» , — подчеркнула представитель организации Минакши Гангули.

Правозащитница также подчеркнула, что главные мечети региона также были закрыты даже в религиозный праздник Курбан-байрам.

Напомним, ранее власти Индии приняли закон, отменяющий действие статьи конституции, гарантирующий особый статус штату Джамму и Кашмир, в регионе ввели комендантский час в целях соблюдения порядка и обеспечения безопасности.

Территория указанного штата на протяжении многих лет является местом серьезной напряженности, вызванной сепаратистскими настроениями, обусловленными религиозной спецификой региона.

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