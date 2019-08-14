Аддис-Абеба, , 07:34 — REGNUM

Видный американский политолог и известный ученый Фрэнсис Фукуяма заявил, что решающее значение для поддержания высоких темпов роста экономики Эфиопии имеют национальное единство, беспристрастность бюрократии и функционирование современных демократических институтов с высоким участием общественности. Фукуяма отметил, что Эфиопия уже сейчас многого достигла с точки зрения экономического развития, но это было сделано ранее и при очень авторитарных властях, и многие молодые эфиопы в настоящее время стремятся к более открытому обществу. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

«Я подозреваю, что этническая идентичность в Эфиопии очень глубоко укоренилась; и это просто сторона политического реализма, что эфиопские граждане должны иметь дело с националистическими идеями и принять их существование. Но, тем не менее, я думаю, что все еще можно создать чувство большей национальной идентичности. Не этнической, а основанной именно на политических идеях», — отметил Ф.Фукуяма.

Кроме того, политолог подчеркнул, что гражданам Эфиопии должна быть предоставлена возможность участвовать в процессе принятия политических решений собственного правительства, но не только путем общественного голосования. По его словам, это должно осуществляться и с помощью постоянных консультаций и обсуждений, и для того, чтобы это произошло, обществу необходимо продемонстрировать умеренность с точки зрения выдвигаемых гражданами страны требований.