Исламабад, , 14:50 — REGNUM

12 августа начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва отметил исламский праздник Ид-аль-Азха (Курбан-байрам) с солдатами на Линии контроля в Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, глава пакистанских военных помолился вместе с военнослужащими в секторе Багх на Линии контроля в Азад Кашмире. Он также выступил перед солдатами, заявив, что Исламабад предпринимает усилия для урегулирования политического кризиса в Кашмире, спровоцированного Нью-Дели. По словам генерала Баджвы, Индия стремится отвлечь внимание мировой общественности от ситуации в штате Джамму и Кашмир, создавая провокации на Линии контроля с Пакистаном. В этой связи, как отметил генерал, пакистанским военным следует быть особенно бдительными.

Визит начальника штаба сухопутных войск в Азад Кашмир приобретает особую значимость ввиду политического кризиса в индийском штате Джамму и Кашмир. Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.