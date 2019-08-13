Киев, , 12:30 — REGNUM

Избрание главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука депутатом Верховной рады является «угрозой», заявил 13 августа глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью «ВВС Украина».

«Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлёвскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза», — рассказал он.

Данилюк отметил, что Украина — демократическое государство, следовательно «нужно уметь работать и с такими вызовами в парламенте, и не только в парламенте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что целью его партии в Раде является решение важнейших вопросов для страны — изменения экономического курса, установления мира, а также повышения уровня жизни граждан Украины.

Читайте также: Медведчук о роли оппозиции в Раде: «Решить главные проблемные вопросы»