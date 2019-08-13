Исламабад, , 12:51 — REGNUM

12 августа правительство Пакистана приняло решение отказаться от традиционной церемонии обмена сладостями между пограничными службами Пакистана и Индии из-за политического кризиса в Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пакистанские военные не будут принимать участие в ежегодной примирительной церемонии с индийскими пограничниками, которая проводится на праздник Ид-аль-Азха (Курбан-байрам) и День независимости (14 и 15 августа). Это решение — еще один шаг, принятый в осуждение решения Нью-Дели лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса и разделить его на две союзные территории. Пакистан уже отменил железнодорожный экспресс «Самджхота» («Дружба») и автобусное сообщение, соединяющее обе страны, а также прекратил двустороннюю торговлю.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания.