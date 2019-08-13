Исламабад, , 12:27 — REGNUM

Президент Ирана Хасан Рухани призвал Индию и Пакистан предотвратить смерти невинных людей и избежать повышения напряженности, а также заявил, что кризис в Кашмире должен быть решен только дипломатическим путем.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, президент Ирана провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. В ходе беседы глава правительства Пакистана обозначил позицию своей страны по поводу лишения индийского штата Джамму и Кашмир независимого статуса. Имран Хан назвал этот шаг Нью-Дели неприемлемым и призвал иранского президента принять участие в разрешении проблемы. Ранее спикер Национальной ассамблеи Пакистана (нижняя палата парламента) Асад Каисер провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Али Лариджани, в ходе которого стороны договорились разработать единую стратегию по обсуждению проблемы Кашмира на всех международных площадках.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания.