Кызыл, , 12:24 — REGNUM

В Туве завершилась регистрация кандидатов в депутаты Верховного хурала республики. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на информацию Избиркома.

На 32 места в заксобрании пока претендует 416 кандидатов, из которых большинство представляют политические партии. Пока к выборам допущены 6 партий — «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Коммунисты России» и «Казачья партия».

Ещё 105 кандидатов в выдвинулись порядке самовыдвижения.

Напомним, в соседней Республике Алтай также готовятся к выборам региональный парламент. Там на 30 мест претендует 193 кандидата.

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