Челябинск, , 12:23 — REGNUM

Обманутые дольщики компании «Речелстрой» в Челябинске снова проводят одиночные пикеты. Они надеются на понимание врио губернатора области Алексея Текслера.

В очередной раз пикеты прошли 12 августа. Они объединили более 50 человек. Обманутые граждане решили таким образом «поздравить» с Днём строителя всех тех ответственных лиц, которые могли повлиять на судьбу недостроев, но пока не сделали этого.

Кроме попыток добиться внимания врио губернатора дольщики подвергли критике работу областного минстроя по решению их проблемы. По их мнению, она неэффективна.

«Мы устали от пустых обещаний и формального контроля», — отмечают дольщики. Они намерены продолжать добиваться решения проблемы реальных действий от Текслера.

Как сообщало ИА REGNUM, дома в жилом районе «Чурилово Лейк Сити» должны были построить ещё к 2017 году. Это произошло, но далеко не со всеми объектами. Многие многоэтажки так и остались не построенными.

Со своей проблемой дольщики смогли достучаться до президента России Владимира Путина. После этого областные власти приняли меры к достройке нескольких домов. Но в целом часть дольщиков пока остаются без своего оплаченного жилья.

В мае 2019 года Текслер пообещал, что в 2019—2020 годах для обманутых дольщиков построят в Челябинске 18 домов. Речь шла и о том, что квартиры там смогут получить и дольщики «Речелстроя».

Всего в регионе по данным на май было 56 проблемных объектов. Жилья ожидали 4,5 тыс. дольщиков.

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