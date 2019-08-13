Анкара, , 15:11 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что США не сдержали свое слово, данное ими в вопросе сирийского Манбиджа. Он пояснил: «Они отвлекли наше внимание, верно. Они не выполнили свою часть обязательств из дорожной карты, которую мы готовили вместе. Если слово даёт Турецкая Республика и турецкий народ, мы его исполняем».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Авторитета, доверия к государству и нации, нельзя добиться при помощи военной силы или денег. Держи свое слово, держись за него и делай так, как предлагаешь делать сам. Таков подход Турции, и здесь нет никаких проблем».

Министр добавил: «Нас окружает огромное множество сложностей, угроз и террористов. Но мы с облегчением узрели, что нет такой проблемы, которая выходила бы за рамки нашего контроля. Проблема есть сейчас, будет и завтра. Важно то, что они управляемы. Этим мы под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и намерены заниматься».