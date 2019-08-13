Киев, , 12:23 — REGNUM

Младший сын экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил признал, что в повседневной жизни говорит на русском языке. Об этом он заявил журналистам под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве, где проходила акция в поддержку Порошенко, сообщило 13 августа издание Strana.ua.

«Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», — рассказал он.

Михаил добавил, что Порошенко несколько раз просил его попытаться говорить по-украински, но жёсткого воздействия не оказывал.

Он отметил, что многие в его окружении также говорят по-русски, но он любит украинский «всем сердцем».

Отметим, украинский язык не является родным и для самого Порошенко. 14 января 2016 года во время пресс-конференции он забыл украинский вариант слова «кошелёк» и был вынужден просить подсказку у помощников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины Владимира Зеленского и будущий депутат Верховной рады Украины Никита Потураев заявил, что закон о тотальной украинизации, принятый при непосредственном участии Порошенко, не нуждается в кардинальных изменениях.

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