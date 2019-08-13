Анкара, , 16:15 — REGNUM

Заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества представитель Турции Муса Кулаклыкая заявил: «За прошедшие 3 года Турция вносила в президиум ОИС очень серьезные предложения, касающиеся самых важных проблем исламского мира, вопросов, с которыми сталкивается каждый мусульманин в любой точке земного шара, в том числе, это проблемы имиджа организации и палестинский вопрос».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Муса Кулаклыкая отметил, что в структуре ОИС именно Турция возглавляет развитие организации. Он подчеркнул: «Мы председательствуем в женском совете, уважаемая госпожа Эсра Албайрак уже избрана на второй срок. Кроме того, мы привели в рабочее состояние Центр координации полиций исламских стран и подготовили его внутренний регламент».

Представитель Турции добавил, что в исламском мире существует острая потребность в создании собственных арбитражей для разрешения торговых споров, а в период председательствования Турции в ОИС на этом направлении был достигнут впечатляющий прогресс. Он продолжил, что по инициативе Турции идёт создание механизма сотрудничества с благотворительной организацией Kızılay, а также механизмов посредничества в масштабах всего исламского мира.