Анкара, , 14:32 — REGNUM

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар напомнил, что поставка первой батареи первого дивизиона приобретенных Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 успешно завершена, и заявил: «Можно говорить о поставке второй батареи в августе — сентябре 2019 года».

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Запланировано, что сначала, в конце декабря 2019 года, будут решены вопросы, касающиеся установки комплексов и обучения их военно-технического персонала, а в апреле 2020 года все работы на данном направлении будут завершены».

Министр подчеркнул, что в настоящее время ведутся работы по выбору места дислокации ЗРК, оформлению их военно-организационной структуры и установке, и добавил, что переговоры Турции с США по вопросу американских ЗРК Patriot также продолжаются.