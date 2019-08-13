Всеволожск, Ленинградская область, , 12:14 — REGNUM

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко личным примером призвал жителей региона пройти бесплатную диспансеризацию. Для этого он приехал в Центр здоровья при Всеволожской межрайонной клинической больнице.

«Ну что, как говорят в народе, «у нас нет здоровых людей, есть недообследованные. Проверим эту теорию», — с этими словами губернатор отправился по врачам.

Пройдя всех профильных специалистов, сдав необходимые анализы и кардиограмму, Александр Дрозденко выслушал заключение о состоянии своего здоровья.

«Кровь у вас в норме, артериальное давление у вас в норме, у вас всё хорошо. У вас слегка повышен вес, поэтому надо немножко больше двигаться и следить за тем, что вы принимаете в пищу. И стараться вечером на ночь не наедаться», — сказала врач-терапевт губернатору.

«Принимается», — отреагировал Дрозденко.

Врач поставила главе региона первую группу здоровья, посоветовав периодически наблюдаться в Центре здоровья и проходить профосмотры.

«Я призываю всех жителей Ленинградской области пройти диспансеризацию. Это можно сделать в любое время — утром, днем, вечером и даже в субботу. Ведь нет ничего важнее для человека, чем собственное здоровье», — сказал губернатор, обращаясь к землякам.