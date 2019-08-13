Сухум, , 12:14 — REGNUM

12 августа президент Абхазии Рауль Хаджимба принял депутата Государственной думы Российской Федерации от партии КПРФ Александром Ющенко, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Хаджимба

Хаджимба поблагодарил за поддержку Абхазии и активную работу по укреплению двустороннего сотрудничества. «Депутаты Госдумы, особенно фракции коммунистов, достаточно активно проводят работу, чтобы в России знали больше об Абхазии, о ее проблемах, об особенностях двустороннего взаимодействия», — отметил президент.

Как сообщало ранее ИА REGNUMрезидент России Владимир Путинпровел встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимба 6 июля в Сочи. В ходе встречи главы государств обсудили вопросы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества.

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