Анкара, , 14:00 — REGNUM

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил, что Турция довела до сведения американских представителей то, что, в любом случае, глубина зоны безопасности на севере Сирии составит 30−40 километров. Он напомнил, что об этом расстоянии упоминал и президент США Дональд Трамп в своем телефонном разговоре с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «В ближайшие дни мы оценим ряд новых шагов, которые предпримем на данном направлении. Здесь также крайне важно установление контроля над воздушным пространством зоны безопасности и координация в нем своих действий. И здесь мы добились впечатляющего прогресса. После создания совместного Центра операций мы, с желанием действовать сообща с нашими американскими партнерами, говорим о необходимости соответствия наших дальнейших действий духу союзничества и стратегического партнерства».

Министр добавил: «Мы ясно дали понять, что не позволим создать террористический коридор вдоль южных рубежей нашей страны. Также мы обозначили некоторые сроки. Мы не потерпим никаких задержек. С открытием совместного Центра операций начнутся другие работы, а у нас уже есть опыт того, что, если мы не сделаем некоторые насущные дела немедленно, при задержке они будут «спущены на тормозах».