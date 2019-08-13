Анкара, , 12:14 — REGNUM

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар напомнил о том, что по вопросу реализации соглашения с США о зоне безопасности на севере Сирии он проводил переговоры со специальным представителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и главой Пентагона Марком Эспером.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар заявил: «Если в этом вопросе наше терпение будет исчерпано, переговоры затянутся, сомнения Турции в своей защищённости возрастут, мы не будем сидеть сложа руки; если США того желают, то необходимо предпринимать совместные меры, а если же нет, то мы уже ранее демонстрировали, что Турецкая Республика и ее Вооруженные силы полны решимости принять должные меры самостоятельно».

Министр отметил, что на переговорах с американскими военными представителями 5−7 августа 2019 года удалось достичь определенной ясности, и пояснил: «Мы оцениваем это как хорошую отправную точку. Мы донесли до них свои намерения, опасения и требования, они также изложили свои взгляды. Мы затронули такие вопросы, как выдворение террористов из Отрядов народной обороны из зоны безопасности, и передачу их тяжёлого вооружения. Важным вопросом также является контроль воздушного пространства и координация действий в нем. По этим проблемам нам удалось достичь определенного консенсуса, соглашения».