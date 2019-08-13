Токио, , 14:01 — REGNUM

12 августа премьер-министра Японии Синдзо Абэ впервые поговорил по телефону с недавно вступившим в должность премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Абэ попросил британского коллегу «ответственно отнестись» к выходу Британии из Европейского союза. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Абэ неоднократно выражал обеспокоенность по поводу негативного влияния на японские фирмы возможного «жесткого» Brexit. МИД Японии, разъясняя детали беседы, заявило, что Джонсон пообещал уделить особое внимание фирмам из Японии, работающим в Великобритании.

Стороны также договорились о тесном сотрудничестве в целях денуклеаризации Северной Кореи.