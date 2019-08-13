Киев, , 12:02 — REGNUM

Апелляционный суд Киева перенес на 20 августа рассмотрение апелляции защиты главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей, об этом 13 августа сообщает «Громадське».

Как отмечает издание, заседание перенесли, поскольку не все адвокаты Вышинского пришли в суд. Как сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский, его коллеги не пришли на заседание, так как участвуют в других делах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина могло бы послужить первым шагом к нормализации отношений между Москвой и Киевом. При этом он добавил, что в целом, «любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться».

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