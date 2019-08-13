Копенгаген, , 13:30 — REGNUM

КНР, США, РФ, Турция и ЕС — все крупные игроки на международной арене вновь находятся в поисках военных, экономических и культурных рычагов влияния на африканском континенте. Китайская стратегия наращивания инвестиций, как, впрочем, и сама деятельность КНР в Африке не осталась незамеченной, считают датские СМИ.

Так, например, президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган, будучи лидером неафриканской страны, совершил больше государственных визитов в Африку, чем кто-либо другой. Авиакомпания Turkish Airlines расширила сеть воздушных авиасообщений с 23 африканскими странами; В Сенегале турки построили новый аэропорт и в настоящее время возводят город для сотен тысяч жителей. В Сомали начала функционировать новая турецкая военная база — об этом сообщает датское новостное агентство «DR» («Радио Дании»).

В июне 2019 года правительство США объявило о начале реализации в Африке инвестиционной программы, на которую выделено 50 млрд долларов. Она призвана привлечь американские компании вкладывать больше денег в африканские государства. Тем не менее, властям США нелегко найти грамотный путь возвращения своего влияния в Африке из-за скандальных выступлений Дональда Трампа в 2017 и 2018 годах, в которых президент США путал названия стран и неприлично о них отзывался.

Интерес к Африке, по мнению датских СМИ, вновь возрос и в России. Так, за последние годы Москва подписала договоры, касающиеся военной сферы, с 20 африканскими государствами. Также, президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран Африканского союза в Сочи для проведения первого российско-африканского саммита.

Интерес ЕС в Африке в настоящее время заключается прежде всего в желании прекратить незаконную миграцию в европейские страны через Средиземное море. ЕС уже выделил 4,5 млрд долларов правительствам Ливии, Эфиопии, Эритреи, Сомали, Нигера и Мали для этой цели.