Оренбург, , 11:56 — REGNUM

Оренбургской области в день проведения губернаторских выборов для голосования необходимо 1 557 626 избирательных бюллетеней. Их должны изготовить до 28 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Стоит отметить, что почти 50% бюллетеней (739 978 экземпляров) должно быть предусмотрено для обеспечения голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Напомним, 8 сентября 2019 года в Оренбуржье пройдут выборы губернатора. В этот день в регионе откроют 1705 избирательных участков, из них на 597 участках процесс выборов будут транслировать в режиме он-лайн.

На 410 крупных участках в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Бузулуке и Оренбургском районе установят КОИБы.

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