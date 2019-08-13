Белград, , 13:20 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич представил структуру инвестиционного плана по государственному финансированию на предстоящий период. По его словам, на реализацию плана будет выделено 10−12 миллиардов евро. Деньги будут вложены в коммунальную, транспортную, энергетическую, цифровую, туристическую инфраструктуры, а также пойдут на повышение рождаемости и строительство квартир для молодежи. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По словам президента Сербии, власти «решили полностью изменить облик Сербии посредством реформы государственного финансирования». Он подчеркнул, что несмотря на то, что Белград, Нови-Сад и Ниш остаются крупными строительными площадками, необходимо развивать и другие города Сербии.

«На всю канализационную сеть и систему водоснабжения Сербии, без учета Белграда, мы выделим три миллиарда евро. Это означает, что в каждом селе и городе Сербии будет канализация и чистая питьевая вода через четыре или пять лет», — сказал Вучич. Президент Сербии подчеркнул, что значительная часть финансов, из указанной по плану суммы, будет также выделена на дорожно-транспортную сеть и на повышение рождаемости.