Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM

Бывший заместитель сити-менеджера Ростова-на-Дону, курировавший транспортную сферу города--миллионника, может продолжить карьеру в Краснодарском крае. Ушедший в отставку Евгений Лебедев претендует на пост главы Лазаревского района Сочи, сообщает местный портал sochinews.io.

Руководящий пост в администрации Лазаревского района освободил Сергей Бражников. Наибольшие шансы взять на себя бразды правления у Лебедева, пишет издание со ссылкой на источники.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 29 ноября 2019 года был последним рабочим днём у Евгения Лебедева в администрации Ростова-на-Дону. Его отставки после неудачной реализации транспортной реформы добивались несколько тысяч горожан. В обращении Пассажирские перевозки горожане называли транспортным ужасом и неконтролируемым хаосом.

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