Приштина, , 12:59 — REGNUM

12 августа министр обороны Косово в отставке Бурим Рамадани прокомментировал проект новой Стратегии национальной безопасности Сербии, который был передан в Народную скупщину 9 августа. По его словам, Сербия не изменилась, однако теперь боится воевать с Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Рамадани назвал внешнюю враждебную активность Сербии и России главной угрозой для Косово.

Бывший министр на своей странице в социальной сети «Facebook» опубликовал следующее заявление:

«Спустя несколько недель после того, как мы приняли Стратегию модернизации, Сербия приняла свою Милошевскую стратегию. Это стало лишним подтверждением того, что Сербия нисколько не изменилась, однако теперь боится разжигать войны, поскольку сильно обожглась в Косово.

Однако различие между нами также концептуально и глубоко как различие между добром и злом.

Мы хотим модернизировать себя и регион.

Они хотят вернуть прошлое времен Милошевича».