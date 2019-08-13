Тирана, , 12:12 — REGNUM

12 августа президент Республики Албания Илир Мета вновь заявил о том, что проведенные вопреки его решению 27 июня этого года местные выборы нелегитимны и призвал граждан явиться на тройные (президентские, парламентские и местные) выборы 13 ноября.

Илир Мета President.al

Как сообщает албанское новостное агентство «ATSH», Мета заявил, что явка на выборы — это не только конституционная обязанность, но и единственный способ избежать сведения к нулю вероятности того, что Европейский совет примет решение об открытии переговоров о вступлении Албании в ЕС на заседании 18 октября.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на то, что он призывал стороны к диалогу и сотрудничеству, которые создали бы возможность для проведения местных выборов с участием оппозиции, его призывы не были услышаны: конструктивного диалога не было, оппозиция бойкотировала выборы. Мета обвинил правительство и оппозицию в том, что, увлекшись борьбой за власть, они привели страну к политическому кризису в крайне ответственный для страны момент.

Однако, по его словам, оставшиеся до заседания Европейского совета дни можно использовать для того, чтобы исправить ситуацию. Правильным выходом из политического кризиса албанский лидер назвал проведение выборов 13 ноября под наблюдением ОБСЕ и скорейшее заключение соглашения об избирательной реформе между политическими силами страны.

В настоящий момент инициатива президента встречает сопротивление как со стороны премьер-министра, так и в лагере оппозиции.