Приштина, , 12:09 — REGNUM

12 августа спикер парламента Косово Кадри Весели резко прокомментировал освобождение в Сербии из тюремного заключения сербов, обвиненных в насилии в отношении албанцев и заявил, что, если он будет избран на пост премьер-министра, то доведет до конца свою инициативу о создании международного Трибунала по преступлениям Сербии в Косово и заставит сербов, причастных к убийствам албанцев, ответить за свои преступления.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», на своей странице в социальной сети «Facebook» Весели разместил следующее заявление:

«Досрочное освобождение военного преступника Миодрага Шоли, ранее входившего в состав подразделения «Скорпионы», постыдный акт, вскрывающий отсутствие в Белграде подлинного стремления к установлению правосудия. В прошлом году был освобожден досрочно Саша Цвьетани. Он входил в состав той же печально известной группировки, которая устроила в Подуево резню, унесшую жизни 14 мирных жителей в ходе резни, половина из которых были детьми.

Непонятно молчание Брюсселя в отношении того, что множество процессов в адрес сербов, причастных к совершению насилия в отношении мирного населения, не были начаты, а сами преступники были оправданы, многие судебные процессы остановились на середине или заглохли, сроки, вынесенные судом для этих преступников смехотворны и были назначены лишь для отвода глаз, а теперь военных преступников ещё и выпускают досрочно. Это явно демонстрирует, что ЕС работает по двойным стандартам. С одной стороны, ЕС терпит все эти акты и таким образом молчаливо одобряет попрание правосудия в Сербии, во второй раз нанося раны семьям убитых во время резни. С другой стороны, юридическая миссия ЕС в Косово без доказательств и фактической базы несправедливо держит в тюрьме борцов за свободу, например из Группы «Дреница». Косово не должно позволить, чтобы историей манипулировали, а жертвы приравнивались к палачам. Поэтому в качестве премьер-министра я доведу до конца свою инициативу о создании трибунала в рамках переходного правосудия, который заставит преступников получить по заслугам».