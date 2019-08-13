Сухум, , 11:46 — REGNUM

Кандидат в вице-президенты Давид Дасания 12 августа направил в Центризберком Абхазии заявление о снятии своей кандидатуры, регистрация была аннулирована. Об этом сообщает абхазская газета «Нужная».

Дасания

Дасания выдвигался в команде кандидата в президенты Астамура Отырба. Согласно выборному законодательству, теперь не позднее чем за пять дней до дня голосования Отырба должен назвать имя другого кандидата в вице-президенты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM8 августа на своей странице в Facebook Дасания заявил, что снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов в знак протеста против системы.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа. В них примут участие десять кандидатов в президенты: Рауль Хаджимба, Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Астамур Какалия, Алхас Квициниа, Астамур Отырба и Астамур Тарба.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидат в вице-президенты Абхазии Давид Дасания не участвует в выборах